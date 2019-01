L’Inter fa sul serio per Rodrigo De Paul. Offerta del Napoli per l’argentino ma l’Inter punta su Zanetti: le ultimissime

In casa Inter continua a tenere banco il caso Ivan Perisic. Il croato potrebbe andare via a gennaio, lo ha ammesso candidamente Beppe Marotta, e l’Inter lavora per il suo sostituto. Il club interista ha avviato i contatti con l’Udinese e pensa a Rodrigo De Paul. L’argentino piace, soprattutto per la prossima stagione, e rimane un’idea forte, ma l’Inter potrebbe anticipare il suo arrivo. L’Udinese vorrebbe trattenerlo fino a fine anno ma l’Inter sta lavorando consapevole che sarà complicato convincere i friulani a cedere subito l’argentino, un elemento determinante per i friulani ancora in lotta per la salvezza.

L’Inter ci prova grazie al lavoro del vicepresidente Javier Zanetti. Dialoghi avviati, anche con l’entourage del calciatore. Il Napoli è in pressing e ha offerto 30 milioni di euro più il prestito di Younes ai friulani ma Zanetti ha convinto De Paul a scegliere l’Inter piuttosto che altre destinazioni. Il giocatore è pronto a dire di sì ai nerazzurri, che sia a gennaio oppure a giugno ma ora resta da fare il passo più difficile: convincere l’Udinese. Se i friulani dovessero dire di no, i nerazzurri proverebbero a chiudere subito per la prossima estate.