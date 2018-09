De Vrij carica l’Inter: «Vogliamo vincere, occhio a Chiesa e Simeone»

Le parole di De Vrij a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, anticipo serale della 6ª giornata di Serie A

Stefan De Vrij vuole la terza vittoria consecutiva tra Champions e campionato di Serie A. Tra pochi minuti via a Inter-Fiorentina, anticipo della 6aª giornata, queste le sue parole a Inter Tv: «E’ una partita importante e dobbiamo dimostrare carattere come abbiamo fatto nelle ultime partite. Son state due gare in cui abbiamo creduto di poter vincere fino in fondo, ma c’è ancora tanta strada da fare. Se vogliamo giocare in Champions anche il prossimo anno dovremo dimostrare la nostra forza pure in campionato e non solamente in coppa. La Fiorentina è una buona squadra, in attacco sono molto forti, Simeone è un attaccante fastidioso che lotta su ogni palla e non molla mai. Dovremo essere pronti».

Il difensore dell’Inter, giunto in nerazzurro questa estate dopo la fine del contratto con la Lazio, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita di oggi: «Sappiamo che abbiamo ancora un percorso molto lungo da fare, ma il carattere della squadra c’è e quindi c’è tutto. Occhio a Chiesa, è un calciatore che ha corsa e gamba, ha ottime doti di tiro ed è anche molto veloce. Vogliamo far bene ma bisogna fare attenzione a tutta la Fiorentina, anche gli altri calciatori sono forti».