Defrel euforico dopo il gol vittoria: «Grazie ai compagni che mi hanno aiutato a crescere»

Ecco le dichiarazioni di Defrel a caldo subito dopo il triplice fischio di Samp-Milan, decisa proprio da un suo gol

Approfittando di un imperdonabile errore di Donnarumma, Defrel ha messo a segno la rete decisiva che ha fruttato i tre punti alla Sampdoria. Ai microfoni di DAZN, l’attaccante francese ha analizzato il match: «Abbiamo disputato una grande gara contro un grande avversario fino alla fine. Io ho provato a dare il massimo e la squadra mi ha aiutato tanto per crescere. Adesso devo cercare di continuare così fino alla fine».

Per Defrel, la vittoria contro il Milan dimostra che i bluecerchiati hanno le carte in regola per riuscire ad acciuffare un treno per l’Europa: «Abbiamo battuto il Milan, è la dimostrazione che possiamo fare grandi cose. I nostri tifosi meritano questa soddisfazione con altre vittorie».

Gregoire Defrel, con la rete di stasera arriva a quota 7 centri in 27 partita. Uno score non propriamente soddisfacente anche se l’attaccante francese ha dimostrato stasera di essere sulla strada buona per disputare un buon finale di stagione.