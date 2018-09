Dimarco strega San Siro: «Vi racconto il mio gol, dispiace solo perché interista»

La rete di Dimarco regala tre punti al Parma nella sfida a San Siro contro l’Inter, ecco le dichiarazioni dell’ex nerazzurro a fine gara

Autore di un gol favoloso contro l’Inter, Federico Dimarco racconta a Sky Sport l’emozione per questa vittoria a San Siro: «Sono arrivato a metà settimana poiché impegnato con la Nazionale Under 21. Il mister e la squadra hanno preparato la partita alla grande. La vittoria? Giusto così, ce la siamo meritata e abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo giocato come se fossimo una persona sola, giusto vincere qui a San Siro. Il gol alla Roberto Carlos? Non esageriamo con questi paragoni, sono molto contento per il gol naturalmente. Dedico il gol a mia figlia che nascerà tra un mese».

L’ex Inter racconta il gol ad Handanovic: «Il gol? Mi son trovato lì dopo l’anticipo su Politano, ho calciato e l’ho presa benissimo, facendo un grande gol. Dispiace farlo all’Inter perché sono interista, ma questa è una vittoria importante sia per il presente che per il futuro». Tornerà in futuro a San Siro, stavolta con la maglia nerazzurra? Ecco la risposta di Dimarco: «Inter? Non so se questo è il destino, io adesso penso al Parma. Pensiamo alla salvezza e in futuro si vedrà, se la società lo riterrà opportuno rimarrò li, lavoro sempre per rimanere concentrato e fare una grande stagione. Ora ci godiamo questa grande vittoria.