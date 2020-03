Emergenza Coronavirus, Maggio: «Ho dubbi sulla promozione in A»

Christian Maggio, terzino del Benevento, esprime i suoi dubbi relativi alla promozione in A della sua squadra, saldamente prima

MAGGIO – «La speranza è che tutto possa passare il prima possibile e dal punto di vista calcistico è che si possa tornare a giocare quanto prima, perché è la nostra passione. Paura di non passare in Serie A? Con tutta sincerità, sì. Viviamo un’aria strana, non si sa quale sarà il futuro, c’è una sorta di paura perché non sappiamo come andrà a finire. Speriamo con tutto noi stessi che il campionato ricominci quanto prima, anche più avanti, e si porti a termine».