Empoli-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vederla

Empoli-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Empoli-Bologna è la gara valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli va in scena una sfida salvezza: gli azzurri guidati da Giuseppe Iachini stazionano al quart’ultimo posto in classifica con 13 punti e, sotto la nuova guida tecnica, sono reduci da tre risultati utili consecutivi; i rossoblù di Filippo Inzaghi, terzultimi (11), pur reduci dalla vittoria in Coppa Italia sul Crotone, in campionato stentano e hanno raccolto solo 3 punti nelle ultime 5 gare. Squadre in campo domenica 9 dicembre alle ore 15, in palio punti importanti per uscire dalla zona retrocessione.

Empoli-Bologna sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della partita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Empoli-Bologna

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 9 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Carlo Castellani (Empoli)

Arbitro: Paolo Valeri (sez. Roma)

Empoli-Bologna probabili formazioni

EMPOLI – Iachini dovrebbe riproporre la formazione che ha pareggiato in casa della Spal: davanti alla porta difesa da Provedel, probabile conferma della difesa a 3 formata da Veseli, Maietta e Silvestre. A centrocampo ecco Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic e Pasqual. In attacco, La Gumina è pronto a far reparto con Caputo. Zajc, dunque, previsto ancora in panchina.

BOLOGNA – Inzaghi non può contare solo sullo squalificato Calabresi e deve valutare l’impiego di Santander, reduce da una botta alla caviglia. In porta confermato l’ex Skorupski, davanti al quale sono pronti De Maio, Danilo e Helander; a centrocampo si scaldano Mattiello, Poli, Pulgar, Oroslini e Dijks. In attacco, una maglia per Santander o Falcinelli per affiancare Palacio.

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Orsolini, Dijks; Santander, Palacio.

