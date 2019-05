Empoli, chi sono i giocatori che rischiano di partire?

In attesa di capire se Andreazzoli sarà ancora in panchina l’anno prossimo, alcuni gioielli dell’Empoli potrebbero partire. Ecco quali

La buona notizia è il paracadute retrocessione da 25 milioni di euro, la brutta notizia è che i gioielli dell’Empoli fanno gola a parecchi club in Italia e all’estero, e rischiano di andare via. Su Hamed Traore, oltre alla Fiorentina, ci sono almeno tre squadre di A, Ismael Bennacer è molto apprezzato in Germania, ma anche dall’Arsenal.

Il Toro ha pensato a Rade Krunic ma anche Genoa ed Eintracht Francoforte. Discorso diverso per Francesco Caputo: a gennaio era stato tentato da un’offerta allettante dalla Cina, ma per lui hanno bussato da Corsi anche Parma e Brescia.