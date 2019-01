Empoli, Corsi: «Bennacer? L’Inter non ha un centrocampista così forte»

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del suo gioiello Bennacer, mettendolo a confronto con i centrocampisti nerazzurri

Ismael Bennacer è sicuramente una delle note positive della prima parte di stagione dell’Empoli. Il centrocampista ha incantato molti addetti ai lavori, tra cui il Napoli e Eusebio Di Francesco, pronto a far follie per portarlo alla Roma. Intervistato a Radio Kiss Kiss, il presidente dei toscani Fabrizio Corsi ha elogiato il suo giocatore, senza risparmiare una frecciata all’Inter: «Bennacer al Napoli? A loro piace, sia a Giuntoli che al mister. Io sinceramente non saprei, l’Inter ad esempio non ha un giocatore così bravo lì in mezzo al campo. Mi sembra un giocatore da grande club. Giuntoli mi ha manifestato interesse un paio di mesi fa, poi magari ne ha due che gli piacciono di più».