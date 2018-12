Empoli-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Empoli-Inter in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il match valido per la 19ª giornata di Serie A

La Serie A non si ferma in queste vacanze natalizie. Dopo il Boxing Day, squadre in campo per la 19ª giornata dove si scontreranno Empoli ed Inter allo stadio Carlo Castellani. La sfida, in programma sabato 29 dicembre alle 15, mette di fronte i nerazzurri, reduci dall’importantissimo successo contro il Napoli, ed i toscani che nello scorso turno di campionato hanno rimediato un pesante KO per 3-0 in trasferta contro il Torino. La squadra di Luciano Spalletti continua la rincorsa al secondo posto, occupato proprio dai partenopei, che dista 5 punti gli stessi che dividono i lombardi dalla Lazio alla quarta posizione. Gli Azzurri, invece, vogliono assolutamente allontanare la zona rossa della classifica che ora è a sole tre lunghezze.

La sfida Empoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva sui Sky ai canali Sport Serie Uno (201 del satellite) e Sky Sport 256, mentre sul canale InterTv (232) verrà proposta la radiocronaca dell’incontro. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno vedere la diretta della partita sull’app SkyGo, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile e, per gli abbonati, su NOW TV disponibile su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Infine il mach potrà essere seguito su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Empoli-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 29 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie Uno e Sky Sport 256 – NOW TV

Stadio: Stadio Carlo Castellani (Empoli)

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1

Empoli-Inter: le probabili formazioni

EMPOLI – Iachini vuole risollevare le sorti della sua squadra che arriva da tre sconfitte consecutive in campionato. I toscani hanno subito tre KO pesanti per la corsa alla salvezza contro Fiorentina, Sampdoria e Torino. Nell’ultimo match dell’anno il tecnico vuole i tre punti, ma contro l’Inter non sarà una passeggiata. In campo, nonostante la sconfitta, dovrebbe esserci gran parte dell’undici che ha sfidato il Torino. Nel 3-5-2 di Iachini, in difesa dovrebbero giocare Veseli, Silvestre e Rasmussen. A centrocampo ci saranno centralmente Traoré, Bennacer e Acquah, quest’ultimo al posto dello squalificato Krunic, mentre sulle fasce torna Pasqual con Zajc in sostituzione di Di Lorenzo assente per squalifica. In attacco confermato Caputo che sarà affiancato da La Gumina lasciato in panchina contro il Torino.

INTER – Il tecnico nerazzurro vuole dar seguito al successo contro il Napoli e ad Empoli proverà a mandare in campo la miglior formazione possibile. Confermato il 4-3-3 che prende il posto del solito 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali e lo stesso pacchetto arretrato visto contro i partenopei ad eccezione di Vrsaljko in sostituzione di D’Ambrosio al fianco di Skriniar, De Vrij e Asamoah. In mezzo al campo torna Vecino, al posto di Brozovic squalificato, che dovrebbe essere schierato insieme a Borja Valero, Joao Mario, partirà dalla panchina Nainggolan. Confermato per intero il tridente offensivo composto da Politano, Icardi e Perisic.

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Pasqual, Traoré, Bennacer, Acquah, Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Iachini.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. Allenatore: Spalletti.

