Empoli-Sampdoria: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Empoli-Sampdoria, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Empoli ospita allo stadio Carlo Castellani la Sampdoria nella 17ª giornata di Serie A. I toscani, dopo il KO rimediato nel derby contro la Fiorentina, vogliono riscattarsi e soprattutto tenersi lontani dalla zona retrocessione che attualmente dista solo 3 punti. I blucerchiati, invece, grazie ai 7 punti ottenuti nelle ultime tre gare hanno risalito la classifica piazzandosi ad una sola lunghezza dalla zona Europa, anche se fra la squadra di Giampaolo ed il sesto posto ci sono Roma e Sassuolo. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Empoli-Sampdoria:

Empoli-Sampdoria: diretta live e sintesi

Empoli-Sampdoria: formazioni ufficiali

Empoli-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico dell’Empoli cerca punti importanti per centrare l’obiettivo salvezza che sino a questo momento non sembra così impossibile. I toscani, difatti, sono al 14° posto e hanno creato un gap con la zona rossa di 3 punti che dopo 16 giornate sembra rassicurante. Iachini contro la Sampdoria confermerà il modulo 3-5-2 con gran parte della formazione scesa in campo contro la Fiorentina al Franchi. Tra i pali ci sarà Provedel ed in difesa Veseli, Maietta e Silvestre. A centrocampo Iachini apporterà qualche modifica dati gli infortuni di Bennacer e la squalifica di Krunic e centralmente giocheranno Acquah, Traoré e Capezzi, sulle corsie esterne ci saranno Di Lorenzo e Pasqual, rientrato dall’infortunio alla caviglia. In attacco nessun dubbio con La Gumina e Caputo. L’allenatore blucerchiato cerca conferme contro l’Empoli e soprattutto punti utili per avvicinarsi il più possibile ad una zona Europa che sino a qualche tempo fa sembrava irraggiungibile. Anche Giampaolo dovrebbe confermare gran parte dell’undici che ha battuto il Parma durante la scorsa giornata. La retroguardia, davanti al portiere Audero, dovrebbe essere confermata per intero con Sala, Tonelli, Andersen e Murru. Anche il centrocampo dovrebbe essere lo stesso rispetto allo stesso turno con Praet, Ekdal e Linetty davanti alla difesa e Ramirez sulla trequarti. In attacco confermatissimo Quagliarella, mentre potrebbe tornare al suo fianco Defrel, in ballottaggio con Caprari.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah, Traoré, Capezzi, Pasqual; La Gumina, Caputo. A disposizione: Terracciano, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Bennacer, Antonelli, Uçan, Capezzi, Brighi, Zajc, Mraz, Mchedlidze. Allenatore: Iachini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Belec, Rafael, A. Ferrari, Colley, Regini, Tavares, Vieira, Barreto, Jankto, Saponara, Caprari, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

Empoli-Sampdoria: i precedenti del match

I precedenti tra le due formazioni nella massima serie sono solamente 22 e il computo totale vede avanti i blucerchiati con 11 successi conquistati contro i 4 degli Azzurri, 7 sono i pareggi. Analizzando gli incontri disputati al Castellani, il confronto è più equilibrato con 3 vittorie per parte e 5 pareggi. Le reti totali messe a segno dalle due squadre sono: 16 per l’Empoli e ben 31 dalla formazione ligure.

Empoli-Sampdoria: l’arbitro della sfida

L’arbitro dell’incontro è il fischietto Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo coadiuvato dagli assistenti arbitrali Peretti e Mastrodonato. Il quarto uomo ufficiale è Luca Massimi, mentre gli addetti VAR sono La Sacchi e Carbone.

Empoli-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Sampdoria sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 5 (canale 255 dello Sky Box, canale 386 del digitale terrestre su Mediaset Premium), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.