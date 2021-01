Ernst & Young valuta la Sampdoria: quanto vale la società

Ernst & Young, a metà novembre, ha presentato un’analisi dettagliata del valore patrimoniale della Sampdoria

Quasi 200 milioni di euro, per la precisione 182: questo il valore della Sampdoria secondo la stima di Ernst & Young, colosso mondiale specializzato in servizi di consulenza direzionale, fiscalità e revisione contabile. Lo rivela il Secolo XIX, specificando che questa valutazione non tiene conto dei debiti che sono stati messi a bilancio negli ultimi anni, ma soltanto di tre categorie: i giocatori, il marchio e tutte le proprietà della società. Questa fotografia contabile potrebbe essere presa in considerazione dagli eventuali acquirenti e incidere nella trattativa per una cessione della Sampdoria.

Tra prima squadra e Primavera (inclusi i giocatori mandati in prestito) il valore è di 130.9 milioni di euro, il brand Sampdoria pesa 26 milioni di euro e le proprietà della società intorno ai 25.1 milioni di euro (di cui 22.5 milioni al netto degli ammortamenti). Casa Samp vale 8.7 milioni di euro, 1.6 la guesthouse, 5.5 milioni gli appartamenti di Bogliasco, 5.7 la palazzina e la struttura del centro di allenamento e 700 mila euro il campo in sintetico Tre Campanili. Corte Lambruschini vale invece 2.9 milioni di euro. I terreni e le proprietà in concessioni per 99 anni, sono considerati di proprietà ai fini contabili.