Eto’o si sfoga: l’ex attaccante dell’Inter parla del suo passato al Barcellona e del rapporto conflittuale con Pep Guardiola

È un Samuel Eto’o che non le manda a dire, quello intervistato dall’emittente del Qatar beIN Sports. L’ex attaccante dell’Inter punta il dito contro Guardiola, che secondo il camerunense non si sarebbe ambientato a Manchester: «Pep ha vissuto tutta la sua vita a Barcellona, ma durante gli anni che ho passato a Barcellona, non ha capito il modello. Non ha vissuto la vita del nostro gruppo».

L’ex Inter rincara la dose: «Ho detto a Guardiola: “Mi scuserai, perché sono io quello che farà vincere il Barcellona, non Messi“. Ero quello che ha fatto vincere il Barça e Pep dovrebbe chiedermi perdono»