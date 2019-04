Europei Under 17 2019: dove si giocano, calendario e info streaming

Dal 3 al 19 maggio prossimi l’Irlanda ospiterà la 18ª edizione degli Europei Under 17: fra le 16 partecipanti anche l’Italia del ct Carmine Nunziata

I prossimi mesi saranno particolarmente ricchi di impegni per il calcio giovanile in generale e italiano in particolare. Ad aprire le danze, prima dell’Under 20, dell’Under 21 e dell’Under 19 sarà l’Italia Under 17 del Ct Carmine Nunziata, che a maggio prenderà parte assieme ad altre 15 Nazionali alla fase finale degli Europei Under 17 2019 in Irlanda.

Gli Europei Under 17 sono una manifestazione che si svolge annualmente e che prima del 2001 era riservata a Nazionali Under 16. Negli anni dispari, come in quest’edizione, servono anche come torneo di qualificazione ai Mondiali FIFA Under 17, a cui accedono le quattro semifinaliste nonché la vincente dello spareggio tra le 2 migliori squadre sconfitte nei quarti di finale.

Europei Under 17 2019: dove si giocano e date

Dal 3 al 19 maggio l’Irlanda ospiterà la 18ª edizione degli Europei Under 17. La partita inaugurale si disputerà venerdì 3 maggio al Tolka Park di Dublino fra Repubblica Ceca e Belgio alle 13.00, mentre la finale è in programma domenica 19 maggio alle 17.30 sempre a Dublino ma al Tallaght Stadium.

Europei Under 17 2019: squadre partecipanti

Agli Europei Under 17 2019 partecipano in tutto 16 Nazionali: l’Irlanda, Paese ospitante, più altre 15 Nazionali qualificate attraversa due fasi eliminatorie:

Austria

Belgio

Francia

Germania

Grecia

Inghilterra

Islanda

ITALIA

Olanda

Portogallo

Russia

Spagna

Svezia

Ungheria

Europei Under 17 2019: formula e gironi

Le 16 squadre finaliste sono state suddivise in 4 gironi all’italiana da 4 squadre ciascuno. Le partite durano 80 minuti più eventuale recupero. Le prime 2 classificate di ogni raggruppamento accedono alla fase ad eliminazione diretta, con quarti di finale, semifinali e finale. Questi i 4 gironi:

GRUPPO A : Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda

: Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda GRUPPO B : Inghilterra, Francia, Olanda, Svezia

: Inghilterra, Francia, Olanda, Svezia GRUPPO C : Ungheria, Islanda, Portogallo, Russia

: Ungheria, Islanda, Portogallo, Russia GRUPPO D: Austria, Germania, ITALIA, Spagna

Le classifiche dei gironi sono stilate nell’ordine in base a punti, scontri diretti, differenza-reti, reti segnate e sorteggio. Nella fase a eliminazione diretta, in caso di parità dopo i due tempi regolamentari, le due squadre tirano 5 rigori a testa. Se dopo aver calciato 5 rigori il punteggio di parità perdurasse, si procede ad oltranza finché non viene designato un vincitore.

Europei Under 17 2019: gli stadi

Le partite degli Europei Under 17 2019 si giocheranno in 3 diverse città irlandesi e in 7 diversi stadi, di cui 5 si trovano tutti nella capitale Dublino:

Tallaght Stadium ,Dublino (6 mila spettatori)

,Dublino (6 mila spettatori) Tolka Park , Dublino (10100 spettatori)

, Dublino (10100 spettatori) Whitehall Stadium , Dublino (2500 spettatori)

, Dublino (2500 spettatori) Carlisle Grounds , Dublino (4000 spettatori)

, Dublino (4000 spettatori) Belfield Bowl , Dublino (3000 spettatori)

, Dublino (3000 spettatori) Regional Sport Centre , Waterford (5000 spettatori)

, Waterford (5000 spettatori) Flancare Park, Longford (6850 spettatori)

Europei Under 17 2019: calendario e risultati

Fase a gironi, 1ª giornata

Venerdì 3 maggio 2019, ore 15.00, Dublino (Tolka Park) – GRUPPO A : Repubblica Ceca-Belgio

: Repubblica Ceca-Belgio Venerdì 3 maggio 2019, ore 18.00, Waterford – GRUPPO B : Olanda-Svezia

: Olanda-Svezia Venerdì 3 maggio 2019, ore 20.00, Dublino (Tallaght Stadium) – GRUPPO A : Irlanda-Grecia

: Irlanda-Grecia Venerdì 3 maggio 2019, ore 20.00, Longford – GRUPPO B : Inghilterra-Francia

: Inghilterra-Francia Sabato 4 maggio 2019, ore 15.00, Dublino (Whitehall Stadium) – GRUPPO C : Islanda-Russia

: Islanda-Russia Sabato 4 maggio 2019, ore 17.00, Dublino (Carlisle Grounds) – GRUPPO D : Spagna-Austria

: Spagna-Austria Sabato 4 maggio 2019, ore 19.30, Dublino (Tallaght Stadium) – GRUPPO D : Germania-ITALIA

: Germania-ITALIA Sabato 4 maggio 2019, ore 20.00, Dublino (Belfield Bowl) – GRUPPO C: Ungheria-Portogallo

Fase a gironi, 2ª giornata

Lunedì 6 maggio 2019, ore 16.00, Dublino (Tolka Park) – GRUPPO B : Olanda-Inghilterra

: Olanda-Inghilterra Lunedì 6 maggio 2019, ore 18.00, Longford – GRUPPO A : Belgio-Grecia

: Belgio-Grecia Lunedì 6 maggio 2019, ore 18.00, Dublino (Tallaght Stadium) – GRUPPO B : Francia-Svezia

: Francia-Svezia Lunedì 6 maggio 2019, ore 20.00, Waterford – GRUPPO A : Irlanda-Repubblica Ceca

: Irlanda-Repubblica Ceca Martedì 7 maggio 2019, ore 13.00, Dublino (Whitehall Stadium) – GRUPPO C : Islanda-Ungheria

: Islanda-Ungheria Martedì 7 maggio 2019, ore 16.00, Dublino (Belfield Bowl) – GRUPPO C : Portogallo-Ungheria

: Portogallo-Ungheria Martedì 7 maggio 2019, ore 20.00, Longford – GRUPPO D : ITALIA-Austria

: ITALIA-Austria Martedì 7 maggio 2019, ore 20.00, Waterford – GRUPPO D: Spagna-Germania

Fase a gironi, 3ª giornata

Giovedì 9 maggio 2019, ore 17.30, Dublino (Whitehall Stadium) – GRUPPO B : Inghilterra-Svezia

: Inghilterra-Svezia Giovedì 9 maggio 2019, ore 17.30, Dublino (Belfield Bowl) – GRUPPO B : Francia-Olanda

: Francia-Olanda Giovedì 9 maggio 2019, ore 20.00, Dublino (Carlisle Grounds) – GRUPPO A : Grecia-Repubblica Ceca

: Grecia-Repubblica Ceca Giovedì 9 maggio 2019, ore 20.00, Dublino (Tallaght Stadium) – GRUPPO A : Belgio-Irlanda

: Belgio-Irlanda Venerdì 10 maggio 2019, ore 18.00, Waterford – GRUPPO C : Russia-Ungheria

: Russia-Ungheria Venerdì 10 maggio 2019, ore 18.00, Longford – GRUPPO C : Portogallo-Islanda

: Portogallo-Islanda Venerdì 10 maggio 2019, ore 20.00, Dublino (Carlisle Grounds) – GRUPPO D : Austria-Germania

: Austria-Germania Venerdì 10 maggio 2019, ore 20.00, Dublino (Belfield Bowl) – GRUPPO D: Italia-Spagna

Quarti di finale

Domenica 12 maggio 2019, orario e luogo da definire – 1ª GRUPPO B-2ª GRUPPO A (1)

Domenica 12 maggio 2019, orario e luogo da definire – 1ª GRUPPO A-2ª GRUPPO B (2)

Lunedì 13 maggio 2019, orario e luogo da definire – 1ª GRUPPO D-2ª GRUPPO C (3)

Lunedì 13 maggio 2019, orario e luogo da definire – 1ª GRUPPO C-2ª GRUPPO D (4)

Semifinali

Giovedì 16 maggio 2019, orario e luogo da definire – 2-4 (a)

Giovedì 16 maggio 2019, orario e luogo da definire – 1-3 (b)

Finale

Domenica 19 maggio 2019, ore 17.30, Dublino (Tallaght Stadium) – a-b

Spareggio di qualificazione Mondiali FIFA Under 17 2019

Giovedì 16 maggio 2019, ore 13.00, Dublino (Tolka Park) – Miglior squadra sconfitta nei quarti di finale-2ª miglior squadra sconfitta nei quarti di finale

Europei Under 17 2019: streaming e diretta tv

La RAI trasmetterà le partite dell’Italia Under 17 nella fase finale in diretta o in differita, una semifinale e la finale su RaiSport + HD. In streaming sul sito RaiPlay.