Europei Under 21, Dall’Ara tutto esaurito per Italia-Spagna: cresce l’entusiasmo per il debutto nella competizione degli azzurrini

Entusiasmo alle stelle per l’Under 21 di Gigi Di Biagio. Come riportato da Ansa, nella partita inaugurale contro la Spagna, ci sarà il tutto esaurito al Dall’Ara di Bologna.

Saranno quindi 28.310 i sostenitori che cercheranno di spingere gli azzurrini al successo contro una delle favorite del torneo. L’Italia gioca in casa e l’entusiasmo del pubblico, unito ad una squadra piena di talento, potrebbe regalare un sogno ai ragazzi di Di Biagio.