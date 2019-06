Europeo U21, Pinamonti non ce la fa: convocato Bonazzoli

Andrea Pinamonti non prenderà parte all’Europeo U21: l’attaccante non riuscirà a recuperare dall’infortunio al ginocchio

Dopo l’eliminazione dal Mondiale Under 20, un’altra brutta notizia ha colpito Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante, che si è messo in mostra nella competizione con la squadra di Nicolato, avrebbe dovuto prendere parte all’Europeo U21, ma così non sarà a causa di un infortunio al ginocchio.

Il giocatore è rientrato in Italia dopo l’eliminazione e si è sottoposto ad accertamenti, ma il responso non è stato positivo. L’attaccante non prenderà parte alla competizione: al suo posto è stato convocato Bonazzoli del Padova. La commissione uefa ha infatti acconsentito alla richiesta dell’Italia si sostituire il giocatore di proprietà dell’Inter con un altro attaccante.