Europeo Under 21, e se l’Italia avesse già vinto? Il dato non mente. Gli azzurrini di Di Biagio hanno già adempiuto al proprio compito

Inizia domenica l’avventura degli azzurrini di Gigi Di Biagio all’Europeo Under 21 di Italia e San Marino. Una manifestazione che la baby Nazionale affronta, con ogni probabilità, da favorita assoluta e non solo per il fattore ambientale.

Tantissimi i ragazzi a disposizione del ct che hanno accumulato negli ultimi mesi esperienza internazionale, avendo la possibilità di esordire anche nella Nazionale A di Roberto Mancini. «E il fatto che 8-10 calciatori siano già in Nazionale maggiore è la più grande vittoria», dice Di Biagio. Per un movimento che fino alla scorsa estate pareva morto e sepolto, effettivamente è così.