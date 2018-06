Mario Balotelli si prende gli elogi di Roberto Fabbricini: il commissario della FIGC parla della punta della Nazionale dopo le prime due gare con l’Italia

Roberto Fabbricini ha visto bene Mario Balotelli. Balo ha scherzato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Italia e Olanda e viene da due gare ben giocate. Con l’Arabia Saudita ha segnato, con la Francia non ha demeritato. Il vertice della FIGC non può che essere contento del rendimento della punta, probabilmente il giocatore più in vista nella Nazionale di Roberto Mancini nel nuovo corso azzurro.

«Probabilmente gli ha fatto bene qualche lezione del passato, qualche contrattempo forte che ha avuto. Lo vedo ricostruito e messo bene, ha fatto anche delle battute simpatiche in conferenza stampa su perché in Italia lo cercano meno che all’estero. Sono cose che danno fiducia perché il ragazzo è giovane e ha ripreso fiducia» è quanto ha detto il commissario della Federcalcio.