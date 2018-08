Dove vedere FC Copenaghen-Atalanta in streaming e diretta tv

FC Copenaghen-Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere il ritorno dei playoff di Europa League 2018/2019

FC Copenaghen-Atalanta è la partita di ritorno dei playoff di Europa League 2018/2019 in programma presso il Parken Stadium di Copenaghen per giovedì 30 agosto 2018 alle ore 18.30. La sfida sarà decisiva per l’accesso alla fase a gruppi della competizione continentale: all’andata gli uomini di Gian Piero Gasperini non sono riusciti ad andare oltre un pareggio a reti bianche contro la formazione guidata da Stale Solbakken, motivo per il quale sarà necessaria una reazione da squadra vera per provare a portare a casa il passaggio del turno. Ai nerazzurri, di fatto, potrebbe bastare anche un pareggio con gol per riuscire a strappare il biglietto per la fase finale dell’Europa League. Diamo un’occhiata a tutte le informazioni per vedere l’incontro in diretta tv ed in streaming.

FC Copenaghen-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport, per la precisione su Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242) e in pay-per-view, acquistabile singolarmente per i non abbonati al pacchetto Sky Sport, anche sulle frequenze di Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box). Non è tutto, perché la partita sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile anche tramite l’app Sky Go disponibile per gli abbonati satellitari.

FC Copenaghen-Atalanta: probabili formazioni

QUI FC COPENAGHEN – Non sono attese grosse novità in casa danese rispetto alla partita della settimana scorsa: confermato dunque il solidissimo 4-4-2 visto in Italia con il senegalese Dame N’Doye ed il bosniaco Kenan Kodro a fungere da attaccanti. Come già intravisto all’andata, il giocatore più pericoloso della formazione di Solbakken dovrebbe essere l’esterno ex Ajax Viktor Fischer che, insieme al capitano Zeca (uno dei centrocampisti centrali), è di solito l’uomo da cui partono la maggior parte delle azioni offensive.

QUI ATALANTA – Nel corso dell’ultima partita di campionato con la Roma Gasperini ha dato luogo ad un ampissimo turnover che lascia presagire nuovi cambiamenti nella formazione iniziale. Rispetto a giovedì scorso in sostanza sono attese poche novità: i titolari lasciati a riposo contro i giallorossi, dovrebbero tornare in campo. In porta è ballottaggio tra Etrit Berisha e Pierluigi Gollini (in questo inizio stagione praticamente quasi sempre titolare), con il primo leggermente favorito sul secondo. In difesa, affianco a Rafael Toloi ed Andrea Masiello, dovrebbe tornare il giovane Gianluca Mancini. Sulla fascia di rientro anche Robin Gosens, lasciato a riposo lunedì con la Roma, con Hans Hateboer dall’altra parte e Remo Freuler insieme a Marten de Roon al centro. Sulla trequarti spazio ancora per Mario Pasalic, mentre in avanti di fianco all’inamovibile Papu Gomez, Moussa Barrow dovrebbe vincere il ballottaggio con Duvan Zapata.

PROBABILE FORMAZIONE FC COPENAGHEN (4-4-2) – Joronen, Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen, Skov, Zeca, Thomsen, Fischer, Sotiriou, N’Doye. Allenatore: Solbakken

PROBABILE FORMAZIONE Atalanta (3-4-1-2) – Berisha, Toloi, Mancini, Masiello, Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens, Pasalic, Barrow, Gomez. Allenatore: Gasperini