FIGC, torna Albertini: nuovo presidente del Settore Tecnico di Coverciano

L’ex Lazio, Milan e Barcellona Albertini tornerà in federazione: sarà il nuovo Presidente del Settore Tecnico di Coverciano al posto di Rivera

Demetrio Albertini è pronto a tornare in FIGC. Dopo l’incarico come presidente del Club Italia nella gestione Abete e la sfida alla presidenza della Federazione a Tavecchio nel 2014, l’ex metronomo del Milan diventerà il nuovo presidente del Settore Tecnico di Coverciano. Il ruolo era stato fino ad oggi occupato da Gianni Rivera, che adesso verrà dirottato verso un altro incarico. Un ritorno importante per l’ex centrocampista, con la FIGC che si arricchisce di un altra pedina importante per ripartire. L’ufficialità dovrebbe arrivare il 30 gennaio, nel corso del prossimo Consiglio Federale.