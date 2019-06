Finale 3° posto Italia-Ecuador, Mondiali Under 20 in streaming e in diretta TV: le probabili formazioni e dove vedere gli Azzurrini

Smaltita l’amarezza per l’eliminazione rocambolesca in semifinale ad opera dell’Ucraina, l’Italia Under 20 del Ct Paolo Nicolato chiuderà i suoi Mondiali Under 20 2019 in Polonia giocandosi il 3° posto nella finalina contro i pari età dell’Ecuador di Jorge Célico, ko a sua volta nell’altra semifinale contro la Corea del Sud. Italia-Ecuador: la finale 3° posto dei Mondiali Under 20, in programma la sera di venerdì 14 giugno 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadion GOSiR di Gdynia, sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, come tutte le altre gare dei Mondiali Under 20 2019.

La partita andrà in onda sui Canali Sky Sport Uno, visibile al numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre, e Sky Sport Football, visibile al numero 203 del satellite. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per gli utenti Sky su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La sfida degli Azzurrini sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai e dunque visibile in streaming anche attraverso Rai Play. Il canale non è ancora stato ufficializzato.

Finale 3°posto Italia-Ecuador Under 20

Competizione: Mondiali Under 20 2019

Quando: venerdì 14 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football – Now TV e Rai

Dove vederla in streaming: Sky Go e Rai Play

Stadio: Stadion GOSiR (Gdynia)



Le probabili formazioni

ITALIA UNDER 20 (3-5-2): Plizzari; Del Prato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Lu. Pellegrini, Frattesi, Esposito, Tripaldelli; Gori, Capone. Ct. Nicolato

ECUADOR UNDER 20 (4-2-3-1): Ramírez; Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Quintero; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana. Ct. Célico