Fiorentina Vlahovic, è rottura: le tre ipotesi per la viola

La Juve continua a seguire con interesse la situazione legata a Dusan Vlahovic. La Fiorentina ha tre possibili scelte da fare

Tra la Fiorentina e Vlahovic ormai c’è aria di rottura. Le recenti dichiarazioni di Barone non lasciano ben sperare e ora la viola ha tre ipotesi per continuare il braccio di ferro con il serbo.

La prima quella di perderlo a zero, la seconda di continuare il muro contro muro con conseguenze imprevedibili e ultima, ma non quella meno importante, sedersi e trattare con la Juventus per la cessione già a gennaio.

