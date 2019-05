Federico Chiesa è il giocatore della Fiorentina su cui verranno fatte tante richieste in sede di mercato. Il talento italiano sta arricchendo il suo bagaglio tecnico.

Oltre ai fischi dei tifosi per la brutta piega che sta prendendo la stagione della Fiorentina, Chiesa sta probabilmente già pensando a quale società dire di sì in Estate. Quel che è certo è che, in questa annata, Federico Chiesa ha dimostrato di essere più completo rispetto all’ala monodimensionale che alcuni pensavano.

Ha infatti iniziato a svariare molto di più agendo dentro al campo. Sopra lo si può vedere: viene incontro, attira Musacchio e serve Mirallas in profondità.