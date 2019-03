Fiorentina, De Laurentiis pronto ad accontentare i Della Valle per Veretout

Calciomercato Fiorentina, il Napoli prova l’assalto a Jordan Veretout: pronti 30 milioni cash per il trequartista francese

Il Napoli affila le armi per mettere le mani sul cartellino di Jordan Veretout, il trequartista francese in forza alla Fiorentina che in queste due stagioni in riva all’Arno ha ben figurato. Secondo una indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, De Laurentiis sarebbe pronto a fare un grosso sacrificio economico per accontentare le pretese della Fiorentina, che chiede 30 milioni di euro. Il giocatore francese sarebbe ben disposto a fare il salto di qualità sotto il Vesuvio per trasferirsi in una squadra con ambizioni superiori a quella gigliata, che anche quest’anno rischia di rimanere fuori dall’Europa.

Molte richieste sono giunte alla Fiorentina anche per Cristiano Biraghi, terzino dinamico e potente che si è ben disimpegnato anche con la maglia della nazionale azzurra di Mancini. Il terzino interessa molto anche l’Inter per un discorso legato alla presenza di giocatori cresciuti nel club per le liste Serie A e UEFA.

Biraghi, infatti, è cresciuto calcisticamente con le giovanili nerazzurre per poi fare la trafila in serie A, vestendo le maglie di Catania e Chievo prima di approdare in viola.