Fiorentina in caduta libera, la salvezza è ancora da conquistare

Contro il Milan quarta sconfitta consecutiva per Montella, decisivi i prossimi scontri diretti con Parma e Genoa.

Oggi la ripresa degli allenamenti in un clima teso dopo lo sfogo di Della Valle e la contestazione al Franchi. Un solo punto nelle ultime cinque partite per la Fiorentina di Montella, risucchiata nella lotta per non retrocedere e senza vittorie da febbraio.

Negli ultimi 180 minuti stagionali affronterà Parma e Genoa, entrambe in piena corsa per la salvezza. I Viola, in crisi d’identità e di risultati, rischiano di veder sacrificati i migliori sul mercato quest’estate: Federico Chiesa è solo il primo della lista.