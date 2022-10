Fiorentina, Italiano: «Perdere così non ti fa lavorare sereno»

Le parole di Italiano dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Lazio: «Non ho nulla da dire ai ragazzi, il risultato è bugiardissimo»

Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita di Fiorentina-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della viola.

PARTITA – «Siamo partiti bene, non mi sono piaciuti solo gli ultimi 10 minuti perchè siamo usciti dalla partita. Avevamo portato in campo quello che avevamo trovato in Scozia ma facciiamo fatica a segnare. Loro sono più forti di noi, hanno fatto i primi 2 gol con 3 tiri. Non ho nulla da dire ai ragazzi, il risultato è bugiardissimo. Il problema di uscire dalle partite non era più emerso, oggi è venuto fuori un’altra volta e questo mi fa arrabbiare tantissimo perchè le partite non si possono perdere con questi risultati. Se tutto si riduce al risultato, oggi bravi alla Lazio».

POCA CONCRETEZZA – «Manca incisività davanti, quella stoccata decisiva che permette di indirizzare le partite come in Scozia. La Lazio è la nostra bestia nera, abbiamo cambiato qualche situazione rispetto allo scorso anno, pensavo di aver trovato la quadra invece complimenti a loro pure se ci hanno subito per larghi tratti della gara. Quando si vince si hanno sensazioni positive e fiducia e nel primo tempo si è visto. Perdere così non ti fa lavorare sereno ma tra due giorni abbiamo un’altra gara. Personalmente sono abituato ad archiviare e ripartire».

