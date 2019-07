Fiorentina, Keità più di un’idea: il Monaco apre al prestito 

La Fiorentina pensa all’ex Inter Keità Balde per l’attacco: il Monaco apre al prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando a Keità Balde per rinforzare il reparto d’attacco. Il calciatore è attualmente in forza al Monaco e il club francese chiede un prezzo alto per il suo trasferimento.

Tuttavia, i monegaschi sarebbero pronti a ripetere l’operazione fatta con l’Inter l’anno scorso: prestito con diritto di riscatto. Il giocatore vorrebbe però lasciare il club a titolo definitivo.