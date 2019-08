In Fiorentina Napoli, Pulgar sta esordendo con una grande prestazione. Il centrocampista cileno è determinante per i suoi

Pur avendo chiuso il primo tempo in svantaggio, la Fiorentina di Montella ha messo in grossa difficoltà il Napoli, mostrando tanta intensità in entrambe le fasi. I partenopei spesso sono stati spaccati in due dai break dei viola.

Oltre al rigore segnato, il neo acquisto Pulgar ha fatto la differenza per la Fiorentina. Se in avvio di azione aiutava Badelj nella manovra, quando i padroni di casa alzavano il possesso occupava posizioni piuttosto offensive. Si faceva trovare tra le linee, accompagnava il ribaltamento dell’azione e faceva presenza in area. Insomma, nonostante nella sua carriera abbia giocato soprattutto davanti alla difesa, Montella per ora sta sfruttando soprattutto le sue doti offensive.