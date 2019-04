Fiorentina-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Fiorentina-Sassuolo streaming streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Lunedì 29 aprile alle ore 21, allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, i viola di Vincenzo Montella ospitano la squadra di Roberto De Zerbi nella gara conclusiva del 34° turno di campionato. Fiorentina a metà classifica con 40 punti e reduce dalla sconfitta di Bergamo in semifinale di Coppa Italia; Sassuolo poco sotto (38) e proveniente dal pareggo di Udine. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 3-3 al Mapei Stadium. Adesso è di nuovo Fiorentina contro Sassuolo: ai viola basta un punto per la salvezza aritmetica, ai neroverdi ne servono ancora tre.

Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Fiorentina-Sassuolo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 29 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Artemio Franchi (Firenze)

Arbitro: Francesco Fourneau (sez. Roma 1)

Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni

FIORENTINA – Montella, senza Terracciano e il lungodegente Pjaca, deve sciogliere diversi dubbi per la formazione iniziale. In linea di difesa, probabile ritorno di Hugo in luogo di Ceccherini; a centrocampo, ballottaggi Dabo-Gerson e Benassi-Fernandes. Viola previsiti in campo così: Lafont in porta, Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Dabo, Veretout e Benassi. In attacco, probabile schieramento del tridente con Chiesa, Simeone e Muriel.

SASSUOLO – De Zerbi non può contare sullo squalificato Locatelli e gli infortunati Marlone Magnani. Da valutare, poi, Adjapong e Babacar. Neroverdi previsti in campo così: Consigli in porta, Lirola, Demiral, Ferrari e Rogerio in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Sensi, Magnanelli e Duncan (favorito su Bourabia). Nel tridente d’attacco, Berardi e Boga agiranno ai lati di uno tra Djuricic e Matri.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Vincenzo Montella.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

