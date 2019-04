Fiorentina, seconda parte di stagione da incubo: mai così male dal 2002

La Fiorentina non trova la vittoria da febbraio: la seconda parte di stagione dei viola è un incubo. Mai così male dal 2002

Continua il trend negativo della Fiorentina. Dalla corsa all’Europa League, la squadra prima di Pioli e poi di Montella, è precipitata in classifica al 12esimo posto. Fino a qualche mese fa nessuno si sarebbe aspetto di trovare i viola a soli 40 punti a 4 giornate dalla fine del campionato. La Fiorentina era infatti appaiata a squadre come Sampdoria, Torino e Atalanta prima di subire il tracollo.

I viola non trovano il successo da 10 gare consecutive in una singola stagione di Serie A. È la prima volta da febbraio 2002. Ma non è tutto. 40 punti sono un record negativo che non accadeva dal 2004/05; in quell’anno furono solo 34 i punti raccolti su 34 giornate. Nelle ultime giornate, la Fiorentina affronterà l’Empoli, il Milan, il Parma e il Genoa. Da salvare c’è l’onore. Il rischio è infatti quello di chiudere il campionato nelle retrovie di classifica.