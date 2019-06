Fiorentina, tocca a Commisso: 170 milioni sul piatto. Le ultime in casa gigliata con i Della Valle pronti alla cessione

La Fiorentina è ufficialmente in vendita. I Della Valle, come si apprende dal comunicato dalla società, sono in trattativa per la cessione del club gigliato. L’acquirente, fatto ormai noto, risponde al nome di Rocco Commisso, magnate italo-americano che secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 170 milioni.

Circa venti i giorni di tempo per chiudere il passaggio di proprietà che garantirebbe alla Viola un un nuovo assetto azionario. Stando all’aspetto meramente sportivo il solo Giancarlo Antognoni, club manager, dovrebbe essere confermato nel quadro dirigenziale