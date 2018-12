Frosinone-Sassuolo 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Frosinone-Sassuolo, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La 16ª giornata di Serie A mette di fronte Frosinone e Sassuolo. Formazioni con due obiettivi diversi: i ciociari vogliono la salvezza, i neroverdi vogliono sognare l’Europa puntando sul bel gioco di mister De Zerbi. Il Frosinone vuole riscattare il pesante 4-0 di Napoli e viene da 3 pareggi consecutivi fra le mura amiche. Momento non particolarmente brillante per gli ospiti: 2 pareggi consecutivi e una sola vittoria nelle ultime 8 gare di campionato.Roberto De Zerbiè alle prese con alcuni dubbi di formazione: non ci sarà Kevin Prince Boateng, infortunato. Assenti anche Jeremie Boga, Claud Adjapong e Leonardo Sernicola. Out anche lo squalificato Djuricic, fermato per 2 giornate dopo l’espulsione in campionato contro la Fiorentina. In casa Frosinone out Paganini, Dionisi e Hallfredsson. Restate collegate: presto tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra Frosinone e Sassuolo.

Frosinone-Sassuolo: tabellino

MARCATORI: 43′ pt aut. Ariaudo (S)

Frosinone-Sassuolo: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Il Sassuolo ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie all’autogol di Ariaudo, propiziato da Duncan. Buon primo tempo dei neroverdi che hanno comandato il gioco, soffrendo nella parte centrale della gara. Ciociari poco determinati, specie a inizio gara, sfortunati in occasione del gol neroverde.

45’+1 – FINE PRIMO TEMPO!

43′ – GOL DEL SASSUOLO – Berardi per Duncan che penetra in area e mette al centro, pallone deviato da Ariaudo, Sportiello spiazzato e neroverdi in vantaggio.

42′ – Ciano prende la mira dall’interno dell’area ma Locatelli si immola e salva i suoi.

35′ – Gran conclusione di Maiello, Consigli vola e mette in angolo. Sul corner mischia in area, Babacar allontana.

23′ – Ammonito Chibsah.

23′ – Occasionissima per il Frosinone: gran colpo di testa di Ciofani su un cross di Zampano e ottimo riflesso di Consigli.

17′ – Colpo di testa di Babacar su un cross mancino di Rogerio, palla sopra la traversa.

14′ – Sassuolo padrone del campo. Ci prova Duncan dalla distanza ma la conclusione è alta.

6′ – Calcio di punizione velenoso da parte di Ciano, palla non lontana dallo specchio della porta.

4′ – Sassuolo vicino al vantaggio: Di Francesco mette al centro e per poco Babacar non interviene per il tap-in.

1′ – Fischio d’inizio.

Squadre in campo. La sfida sta per iniziare.

Diretta live dalle ore 15

Frosinone-Sassuolo: formazioni ufficiali

FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell, Ciofani. A disp: Bardi, Brighenti, Salamon, Ghiglione, Sammarco, Gori, Molinaro, Pinamonti, Krajnc, Cassata, Soddimo, Perica. All. Moreno Longo

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco. A disp: Pegolo, Satalino; Lemos, Peluso, Magnani, Dell’Orco, Magnanelli, Bourabia, Trotta, Brignola, Matri. All. Roberto De Zerbi

Frosinone-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

In casa Frosinone out Paganini, Dionisi e Hallfredsson. Longo dovrebbe fare affidamento sulla formazione che ha regalato buoni risultati nell’ultimo periodo con tanti ex in campo: Goldaniga e Ariaudo in difesa insieme a Capuano, Chibsah in mezzo al campo e Cassata, insieme a Ciano, a supporto di Ciofani. Il Sassuolo deve rinunciare a Kevin Prince Boateng, Jeremie Boga, Claud Adjapong e Leonardo Sernicola (tutti infortunati di lungo corso) e anche allo squalificato Djuricic, fermato per 2 giornate dopo l’espulsione in campionato contro la Fiorentina. De Zerbi dovrebbe tornare alla difesa a 3 con Magnani al centro, Marlon e Ferrari ai suoi lati. Tanti dubbi a centrocampo con Magnanelli e Duncan in vantaggio sulla concorrenza. Il tecnico potrebbe scegliere il 3-5-2 e in quel caso Rogerio andrebbe in panchina, Di Francesco andrebbe a sinistra e Bourabia completerebbe la mediana, oppure potrebbe optare per il 3-4-3 con Rogerio in campo e Di Francesco nel tridente offensivo con Babacar e Berardi.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Bourabia, Di Francesco; Berardi, Babacar. Allenatore: Roberto De Zerbi

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Cassata; Ciofani. Allenatore: Moreno Longo

Frosinone-Sassuolo: precedenti

Sono solo 2 i precedenti in Serie A tra Frosinone e Sassuolo e in entrambe le occasioni i neroverdi non hanno mai perso. Pari, 2-2, alla prima storica sfida giocata in massima serie, al Mapei Stadium. Vittoria dei neroverdi per 0-1 con gol di Politano, l’8 maggio del 2016: una vittoria storica per la formazione allora da Eusebio Di Francesco, una vittoria che proiettò i neroverdi al sesto posto, sempre più verso un posto in Europa League, poi raggiunta a fine anno. Quattro successi per il Sassuolo e due pareggi nelle 6 sfide giocate in Serie B tra le due squadre.

Frosinone-Sassuolo: l’arbitro

Sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta a dirigere la sfida tra Frosinone e Sassuolo, valida per la giornata numero 16 del campionato di Serie A. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Vivenzi. Il quarto uomo sarà invece Pezzuto, gli addetti al Var saranno Pasqua e Fiorito. Solo 2 i precedenti in A tra Abbattista e i neroverdi: una sconfitta contro la Roma, nell’ultima giornata dello scorso campionato, e una vittoria in trasferta, quest’anno, a Ferrara contro la Spal (unico incontro arbitrato da Abbattista in massima serie, quest’anno). Abbattista non ha mai incrociato il Frosinone in A ma lo ha arbitrato per 7 volte in B e per 2 in Lega Pro: 6 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria i precedenti.

Frosinone-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box e 384 del ditigale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.