Genoa, si allena già con Prandelli il nuovo Romero

Volto nuovo in allenamento: il Genoa lavoro sodo sulle indicazioni di Prandelli per centrare la salvezza in Serie A

Un lungo discorso alla squadra prima dell’allenamento, poi Cesare Prandelli ha indicato la strada (tecnica e tattica s’intende) per conquistare la salvezza in Serie A. Grande concentrazione in casa Genoa alla ripresa degli allenamenti: con il Cagliari sarà vietato sbagliare.

Ancora out Mazzitelli e Lazovic. Primi passi in prima squadra, invece, per il giovane Fallou Njie. Si tratta di un difensore centrale 1999, già in forza alla Primavera, del quale si dice un gran bene.