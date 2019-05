Genoa, la classifica si complica: adesso è rischio retrocessione

Il successo dell’Empoli contro la Sampdoria mette nei guai il Genoa: per adesso, confermata la fiducia a Prandelli

Per adesso Cesare Prandelli non è a rischio esonero. I mal di pancia in seno al club, registrati qualche settimana fa, sembrano rientrati del tutto. Il campionato del Genoa, però, adesso si complica sensibilmente.

Il successo dell’Empoli contro la Sampdoria risucchia il Grifone nelle sabbie mobili. Adesso i toscani sono a una sola lunghezza: i tre punti sabato prossimo con il Cagliari saranno fondamentali.