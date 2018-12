Genoa-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Genoa-Spal, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Genoa e Spal in campo al Ferraris nella sfida valevole per la giornata numero 15 di Serie A alla ricerca di punti salvezza e per dare una sterzata alla stagione. Grande curiosità per vedere all’opera il nuovo Genoa di mister Cesare Prandelli: i rossoblù, in settimana, hanno cambiato guida tecnica, esonerando Juric dopo la sconfitta ai rigori in Coppa Italia e dando una chance a Prandelli che mancava in panchina, in Serie A, da ben 8 anni. Nel Genoa assenti Spolli e Mazzitelli oltre a Romulo e Bessa squalificati; nella Spal di Semplici out lo squalificato Cionek e gli infortunati Vitale e Thiam. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti su Genoa-Spal. Fischio d’inizio alle ore 18.

Genoa-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Genoa-Spal: formazioni ufficiali

Genoa-Spal: probabili formazioni e pre-partita

GENOA (3-5-2) Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Gunter, Hiljemark, Sandro, Omeonga, Lazovic; Kouamé, Piatek. A disposizione: Russo, Vodisek, Zukanovic, Spolli, Lisandro Lopez, Pereira, Lakicevic, Veloso, Medeiros, Pandev, Lapadula, Favilli. Allenatore: Prandelli

SPAL (3-5-2) Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Fares, Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic-Savic, Poluzzi, Djourou, Dickmann, Vitale, Viviani, Valdifiori, Valoti, Costa, Everton Luiz, Moncini, Floccari, Paloschi.Allenatore: Semplici.

Genoa-Spal Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.