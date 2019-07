Genoa: Sturaro, Zapata e Radu tra i convocati della seconda parte di ritiro 

Per la seconda parte del ritiro del Genoa in Francia, nella rosa dei rossoblù troviamo i nomi di Sturaro, Zapata e Radu

Come ha fatto sapere il Genoa tramite un comunicato ufficiale diffuso sul sito, per la seconda parte del ritiro in Francia, torneranno nella rosa tre pedine. Si tratta di Radu, Zapata e Sturaro.

Ecco la nota del club: «In attesa di completare la rosa, il Genoa si rinforza con due arrivi di spessore e… un jolly da calare più avanti. A partire dalla seconda parte di preparazione, in programma tra Dinard, Nantes e Bordeaux, la rosa infatti rivedrà Radu protagonista nel campionato concluso e all’Europeo U.21, oltre ad abbracciare per la prima volta il difensore Zapata reduce dalla Coppa America con la nazionale colombiana. Sul charter s’imbarcherà poi Stefano Sturaro per iniziare a respirare l’aria e proseguire la riabilitazione per il rientro effettivo, previsto nel periodo a cavallo tra settembre e ottobre».