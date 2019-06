Giampaolo, il saluto alla Sampdoria. Il bilancio in tre anni blucerchiati

Dopo tre anni finisce l’avventura di Giampaolo con la Sampdoria, per lui adesso il Milan. Il bilancio di tre stagioni in panchina

Adesso è ufficiale, Marco Giampaolo e la Sampdoria si sono separati. Il tecnico è adesso pronto a sposare la causa Milan, e mettere finalmente fine alle voci sull’allenatore rossonero. Tre anni trascorsi sulla panchina blucerchiata, caratterizzati da picchi non indifferenti così come momenti difficili. Per un totale di 123 partite sotto la Lanterna.

Alla prima stagione arriva il decimo posto, nel limbo della Serie A. L’annata assume un’accezione positiva se si valuta le doppia vittoria nel derby così come i successi contro le milanesi. Il 2017/18 inizia con un filotto di 6 partite di fila vinte a Marassi (tra cui un’altra sfida col Genoa). Si annovera poi lo scalpo di big come Juve, Roma e Milan. Il piazzamento, però, non cambia: è ancora decimo posto. La stagione appena trascorsa lascia qualche rimpianto di troppo sul mancato tentativo di raggiungere l’Europa League. Con un Quagliarella del genere, magari, ci si poteva provare. Storia vecchia, ormai. Per Giampaolo adesso una nuova esperienza.