Giroud non le manda a dire: «L’arrivo di Higuain m’ha infastidito» – VIDEO

Dal ritiro della Francia, Giroud lancia un’accusa: «Mi ha dato fastidio l’arrivo di Higuain, non ho avuto modo di giocare di più»

Olivier Giroud è stato uno dei maggiori protagonisti nella camminata trionfale del Chelsea in Europa League. Sugli scudi in campo internazionale, meno coinvolto nella Premier League, in cui è stato capace di segnare solamente due volte in 27 apparizioni, molte da subentrato. Dietro questo scarso rendimento in campionato c’è, secondo lo stesso attaccante, l’arrivo di Gonzalo Higuain.

In conferenza stampa, direttamente dal ritiro della Francia, il centravanti ha parlato di questa situazione: «Mi ha dato fastidio quando Sarri ha preso a gennaio Higuain, che lo conosceva dai tempi del Napoli. Quindi non ho avuto modo di giocare più minuti. Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene, siamo arrivati terzi e abbiamo vinto l’Europa League».