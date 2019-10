Godin: «Con Conte impariamo tantissimo. Ecco chi era il mio idolo»

Diego Godin h parlato dei primi mesi passati all’Inter e di come sta imparando dagli allenamenti di Antonio Conte

Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sky dei suoi primi mesi all’Inter e di come sta imparando sotto i rigidi allenamenti di Antonio Conte. Le parole del difensore uruguaiano.

CONTE – «Con Conte impariamo giorno dopo giorno. È un allenatore nuovo per quasi tutti noi: siamo ancora nella fase dell’apprendimento, ci sta trasmettendo le sue idee. Ci fa capire come ci si deve comportare in partita, ci trasmette la sua passione, la sua idea di calcio che è importante quanto la tattica. E questo secondo me è fondamentale. Stiamo capendo tante cose, non posso entrare nello specifico ma assicuro che stiamo imparando tantissimo»

IDOLO – «Il mio idolo da piccolo? Francescoli, un mito in Uruguay. A livello difensivo il mio riferimento è sempre stato Lugano per il suo modo di stare in campo. Siamo ance diventati grandi amici. E devo dire che mi piaceva tantissimo Puyol al Barcellona, ammiravo moltissimo il suo modo di vivere la competizione in campo. È un giocatore che ha saputo gestirsi e per questo ha avuto una carriera molto lunga. È stato uno dei più grandi difensori a livello mondiale».