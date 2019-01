Godin-Inter, dalla Spagna: affare in dirittura d’arrivo per la prossima stagione: il difensore ha detto sì al club nerazzurro

Godin-Inter, accordo in via di definizione tra il difensore uruguaiano e il club nerazzurro. Come riportato dalla stazione spagnola Cadena Ser, il giocatore dell’Atletico Madrid ha dato la sua parola all’Inter per il trasferimento in Italia dalla prossima estate. L’accordo è previsto per le prossime due stagioni con opzione per una terza; come riportato, Godin, in scadenza coi ‘colchoneros’ nel prossimo giugno, ha rifiutato il rinnovo di un anno con l’Atletico, desideroso di una soluzione più a lungo termine. Il suo ingaggio in nerazzurro è stato quantificato in 5,5 milioni a stagione.