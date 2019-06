Gol Cutrone: l’attaccante si sblocca e raddoppia – VIDEO

Patrik Cutrone si blocca dopo oltre 200 gol senza reti in Nazionale e raddoppia contro il Belgio. Il video della rete

È un gol bello e importantissimo quello di Patrik Cutrone contro il Belgio. Dopo un digiuno in Nazionale che durava da oltre 200 giorni, l’attaccante del Milan è tornato alla rete nella gara più importante.

L’azzurro ha messo la palla in rete al 53′, con un’ottima girata di testa. La palla è finita in rete ed è valsa il raddoppio dell’Italia, che con il gol del numero 9 dirige per 2-0.