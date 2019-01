Hamsik, nuova tentazione Cina: entro febbraio si può

Marek Hamsik può lasciare il Napoli nel giro di un mese. Nuove tentazioni cinesi per il centrocampista azzurro

Nuove e clamorose indiscrezioni sul futuro di Marek Hamsik: il capitano saluta il Napoli e va in Cina? E’ questa la voce riportata dal Corriere dello Sport in edicola quest’oggi. La Cina non è svanita per Marek Hamsik, che anzi ha avuto modo di avvertire, e ancora, la stima di un Paese nel quale evidentemente ha un suo appeal. Il centrocampista slovacco, tornato tra i convocati dopo un infortunio, potrebbe lasciare il Napoli entro la fine di febbraio.

Il mercato cinese chiuderà i battenti il 28 febbraio e si prospetta già un caldo mese di febbraio per gli appassionati azzurri, già costretti a fare i conti con le voci di un possibile trasferimento di Allan al Psg. Il Napoli continua a monitorare la situazione di Fornals del Villarreal. Il centrocampista spagnolo, uno dei profili seguiti dagli azzurri, come ammesso da Ancelotti, potrebbe arrivare subito in azzurro. Il suo arrivo potrebbe significare una sola cosa: ci sarà almeno un addio a centrocampo. Hamsik è tentato dalla Cina, Allan dal Psg (il discorso potrebbe essere rimandato a luglio) e Marko Rog continua a trattare con il Siviglia ma il Napoli lo lascerà partire solo alle sue condizioni.