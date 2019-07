Hellas Valdifiori: può fare al caso di Ivan Juric?

Mirko Valdifiori può essere il nuovo centrocampista dell’Hellas. Juric sta cercando un giocatore da mettere davanti alla difesa

Dopo un’annata deludente alla Spal, per rilanciarsi Mirko Valdifiori potrebbe andare all’Hellas Verona, squadre che sta cercando un vertice basso davanti alla difesa.

L’ex Empoli è un giocatore intelligente e molto pulito tecnicamente, bravo a distribuire sul corto. Considerando però che il tecnico croato adotta una fase di non possesso molto intensa e aggressiva, non è detto che Valdifiori si trovi bene in questo contesto tattico. Infatti, si tratta di un centrocampista che difende più con le letture delle varie situazioni che non con i contrasti.