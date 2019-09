Gol e azioni salienti del match valido per la terza giornata di Serie A 2019/20: highlights Spal Lazio

Gol e azioni salienti del match tra Spal e Lazio, valido per la terza giornata della Serie A 2019/2020.

9′ Palo della Lazio! – Caicedo vicino alla rete, il suo tiro però termina sul palo.

15′ Calcio di rigore per la Lazio – Dopo una lunga consultazione il direttore di gara ha deciso di ricorrere al Var assegnando il calcio di rigore per il fallo di mano di Tomovic in area che viene ammonito.

17′ Lazio in vantaggio! – I biancocelesti passano in vantaggio grazie al rigore realizzato da Immobile che spiazza Berisha.

20′ Occasione Acerbi – Ospiti ad un passo da raddoppio. Il #33 sbatte contro il muro Berisha.

