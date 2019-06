Higuain Juve, il fratello svela il futuro dell’attaccante

Higuain Juve, il fratello rivela il futuro dell’attaccante di ritorno in bianconero dopo il prestito al Chelsea: ecco le sue parole

Gonzalo Higuain ritorna dall’Inghilterra portando in dote l’Europa League conquistata agli ordini di Maurizio Sarri. I due potrebbero incontrarsi di nuovo alla Juve. Il fratello di Higuain, Nicholas, ha parlato di questa eventualità.

Intervenuto a Radio Marte, ha detto: «Se resta in italia è solo per la Juve. Ritorno al River in alternativa? No, è ancora presto. Ha 31 anni e ancora momenti importanti della carriera davanti».