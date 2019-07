Higuain, la Roma non molla la presa: l’idea di Fonseca per convincerlo

La Roma non molla l’idea di Higuain, nonostante le parole del fratello. Fonseca ha un piano per convincere l’attaccante

Non molla la presa la Roma, nonostante le parole di Nicolas Higuain, fratello del Pipita, che ha ribadito ancora una volta la volontà del fratello di giocare solo con la Juve in Italia. I giallorossi vogliono l’argentino e sanno già come fare per convincerlo.

Come spiega il Corriere dello Sport, Fonseca ha intenzione di chiamare personalmente l’attaccante per convincerlo a scegliere la Capitale. Il Pipita firmerebbe un contratto di 4 anni a 4.5 milioni a stagione. L’operazione, al momento, risulta tutt’altro che semplice.