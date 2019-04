Il Napoli si autocelebra: «Unica squadra italiana in Europa per 10 anni consecutivi»

Il Napoli grazie alla vittoria odierna contro il Frosinone per 2-0, conquista la matematica qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei arrivano a quota 70 punti e anche se l’Atalanta vincesse il posticipo contro l’Udinese, ci sarebbero comunque dodici punti di vantaggio sulla Roma, che andrebbe quinta. Visto però che il Napoli è in vantaggio con gli scontri diretti rispetto ai giallorossi, la Champions è certa già da oggi.

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Napoli ha esultato per la conquista matematica della prossima Champions League. Gli azzurri, si sono qualificati con quattro giornate di anticipo, e sottolineano come siano l’unica squadra italiana in Europa da dieci anni di fila.