Il saluto social di Piatek al Genoa: il polacco è passato al Milan, ma non si è dimenticato della squadra rossoblù e dei suoi tifosi.

Dopo l’ufficialità arrivata mercoledì, oggi Krzysztof Piatek è stato presentato ufficialmente dal Milan. Il centravanti polacco però non si è dimenticato del club che lo ha portato in Italia la scorsa estate, il Genoa, e al Grifone e ai suoi tifosi ha voluto dedicare un post su Instagram. Il saluto social di Piatek al Genoa: il nuovo acquisto rossonero ha postato una sua foto che lo ritrae mentre si sta togliendo la maglia rossoblù.

«Questa è una dedica per il Genoa Cfc, – ha scritto l’attaccante – i suoi tifosi, la città di Genova con le sue bellezze e i suoi abitanti. Vi voglio bene e vi ringrazio tutti, mi sono sentito come a casa e vi ringrazio tutti con affetto! Grazie per tutto». Con tanto di cuoricini rossoblù e saluto in lingua polacca. Sicuramente un bel gesto da parte del bomber, che ha chiuso la sua esperienza all’ombra della Lanterna con 19 gol complessivi in 21 gare ufficiali disputate fra campionato e Coppa Italia.

