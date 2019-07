Incredibile in Turchia, comprano Jallow ma è quello sbagliato: licenziato 

Incredibile quanto successo in Turchia: un club ha comprato Jallow pensando fosse quello della Salernitana. Il calciatore è stato licenziato

Tutto fatto per il passaggio di Lamin Jallow dalla Salernitana al Menemenspor… o forse no. Il club turco in questione ha comprato Jallow pensando fosse l’attaccante classe ’95 della Salernitana. Una trattativa lampo conclusa nel giro di poche ore.

Tuttavia, solamente dopo al firma, il club ha scoperto che non si trattava di Lamin Jallow, ma bensì di Alpha Jallow, centrocampista del GD Aclochetense, squadra della Serie C portoghese. Scoperto il clamoroso errore, la società ha deciso di stracciare il contratto e di licenziarlo. La società turca si è così ritrovata vittima di un clamoroso scambio di persona.