Sampdoria, infortunio per Adrien Silva. Le ultime

Uno dei giocatori fondamentali di questa stagione della Sampdoria potrebbe saltare il turno infrasettimanale con lo Spezia

La Sampdoria si avvicina alla sfida contro lo Spezia di mercoledì sera. Impegno a cui potrebbe non prendere parte Adrien Silva, che questa mattina non si è allenato con il gruppo a causa di una contusione patita durante il match del Meazza contro l’Inter.

Nulla di grave per il centrocampista portoghese, ma non è escluso che il tecnico Claudio Ranieri gli conceda un turno di riposo in vista della trasferta di Udine. «Specifico programmato per Adrien Silva, a causa di una contusione rimediata a San Siro», questo recita il comunicato ufficiale diramato dalla società blucerchiata