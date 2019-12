Infortunio Gervinho: stop per l’ivoriano a causa di una contusione alla coscia

Gervinho ha saltato l’allenamento del Parma per una contusione alla coscia destra rimediata contro il Milan, da valutare

Come riportato nella nota sull’allenamento odierno nel sito del Parma, Gervinho ha effettuato terapie in seguito ad una contusione alla coscia destra. Da valutare la gravità, in vista del doppio impegno settimanale: giovedì in Coppa Italia contro il Frosinone e domenica a Genova contro la Sampdoria.

Fermo anche Alberto Grassi che ha subito un affaticamento muscolare al retto femorale, oltre a Karamoh e Inglese.